Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар продолжил дешеветь к евро и иене - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/dollar-865095693.html
Доллар продолжил дешеветь к евро и иене
Доллар продолжил дешеветь к евро и иене - 01.12.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжил дешеветь к евро и иене
Доллар на первых торгах зимы дешевеет к другим основным валютам, таким как евро и иена, ещё усиливая снижение курса по сравнению с утренними значениями, в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T13:33+0300
2025-12-01T13:33+0300
рынок
сша
япония
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_243160352bc9f6935ef2b095ff79c298.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Доллар на первых торгах зимы дешевеет к другим основным валютам, таким как евро и иена, ещё усиливая снижение курса по сравнению с утренними значениями, в ожидании макростатистики из США, а также с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1622 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускается до 155,33 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнёров США) снижается на 0,17%, до 99,3 пункта. Утром доллар слабел умереннее - так, в частности, его индекс снижался незначительно. И, по данным аналитиков, в целом на негативную динамику влияет приближение заседания Федрезерва в конце декады, по итогам которого всё больше и больше экспертов ожидают снижения ставки рефинансирования. На валютные пары могут влиять и другие факторы. Так, позднее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), который, как ожидается, в ноябре чуть сократился - до 48,6% с 48,7% месяцем ранее. Что касается динамики иены, то ранее глава центробанка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор рассмотрит все за и против повышения ставки рефинансирования на следующем заседании, сообщило агентство Рейтер. Наконец, в еврозоне индекс деловой активности в области промышленного производства в ноябре снизился до 49,6 пункта (минимума за пять месяцев) с 49,7 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,7 пункта.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1451:1088_1920x0_80_0_0_888b581172aa4f353b86affc6cb9821c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, япония, федрезерв
Рынок, США, ЯПОНИЯ, Федрезерв
13:33 01.12.2025
 
Доллар продолжил дешеветь к евро и иене

Доллар усилил снижение курса к евро и иене по сравнению с утренними значениями

© fotolia.com / Andrey KuzminДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Andrey Kuzmin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Доллар на первых торгах зимы дешевеет к другим основным валютам, таким как евро и иена, ещё усиливая снижение курса по сравнению с утренними значениями, в ожидании макростатистики из США, а также с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1622 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускается до 155,33 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнёров США) снижается на 0,17%, до 99,3 пункта.
Утром доллар слабел умереннее - так, в частности, его индекс снижался незначительно. И, по данным аналитиков, в целом на негативную динамику влияет приближение заседания Федрезерва в конце декады, по итогам которого всё больше и больше экспертов ожидают снижения ставки рефинансирования.
На валютные пары могут влиять и другие факторы. Так, позднее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), который, как ожидается, в ноябре чуть сократился - до 48,6% с 48,7% месяцем ранее.
Что касается динамики иены, то ранее глава центробанка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор рассмотрит все за и против повышения ставки рефинансирования на следующем заседании, сообщило агентство Рейтер.
Наконец, в еврозоне индекс деловой активности в области промышленного производства в ноябре снизился до 49,6 пункта (минимума за пять месяцев) с 49,7 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,7 пункта.
 
РынокСШАЯПОНИЯФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала