Доллар продолжил дешеветь к евро и иене

Доллар продолжил дешеветь к евро и иене

2025-12-01T13:33+0300

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Доллар на первых торгах зимы дешевеет к другим основным валютам, таким как евро и иена, ещё усиливая снижение курса по сравнению с утренними значениями, в ожидании макростатистики из США, а также с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1622 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускается до 155,33 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнёров США) снижается на 0,17%, до 99,3 пункта. Утром доллар слабел умереннее - так, в частности, его индекс снижался незначительно. И, по данным аналитиков, в целом на негативную динамику влияет приближение заседания Федрезерва в конце декады, по итогам которого всё больше и больше экспертов ожидают снижения ставки рефинансирования. На валютные пары могут влиять и другие факторы. Так, позднее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), который, как ожидается, в ноябре чуть сократился - до 48,6% с 48,7% месяцем ранее. Что касается динамики иены, то ранее глава центробанка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор рассмотрит все за и против повышения ставки рефинансирования на следующем заседании, сообщило агентство Рейтер. Наконец, в еврозоне индекс деловой активности в области промышленного производства в ноябре снизился до 49,6 пункта (минимума за пять месяцев) с 49,7 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,7 пункта.

