Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1635 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 155,11 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 99,18 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%. Трейдеры также находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. Рынки закладывают понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. По словам аналитиков, инвесторы теперь оценивают перспективы денежно-кредитной политики регулятора в следующем году. "Сейчас, когда почти полностью учитывается снижение (учетной ставки - ред.) на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС, мы полагаем, что рынок будет все больше фокусироваться на учете последующих заседаний", - цитирует агентство Рейтер экономистов Goldman Sachs.

