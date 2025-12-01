Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США - 01.12.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США
Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T18:43+0300
2025-12-01T18:43+0300
экономика
рынок
сша
goldman sachs
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/09/777990921_0:120:1500:964_1920x0_80_0_0_f9f7a5021795d849f09c661da1974178.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1635 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 155,11 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 99,18 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%. Трейдеры также находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. Рынки закладывают понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. По словам аналитиков, инвесторы теперь оценивают перспективы денежно-кредитной политики регулятора в следующем году. "Сейчас, когда почти полностью учитывается снижение (учетной ставки - ред.) на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС, мы полагаем, что рынок будет все больше фокусироваться на учете последующих заседаний", - цитирует агентство Рейтер экономистов Goldman Sachs.
https://1prime.ru/20251201/kursy-865102557.html
сша
рынок, сша, goldman sachs
Экономика, Рынок, США, Goldman Sachs
18:43 01.12.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США

Курс доллара к мировым валютам снижается после публикации макростатистики из США

Доллары
Доллары - 01.12.2025
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Nomad_Soul
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1635 доллара с 1,1596 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 155,11 иены с 156,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 99,18 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%.
Трейдеры также находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. Рынки закладывают понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. По словам аналитиков, инвесторы теперь оценивают перспективы денежно-кредитной политики регулятора в следующем году.
"Сейчас, когда почти полностью учитывается снижение (учетной ставки - ред.) на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС, мы полагаем, что рынок будет все больше фокусироваться на учете последующих заседаний", - цитирует агентство Рейтер экономистов Goldman Sachs.
