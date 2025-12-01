Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - ПРАЙМ. Биотехнологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изобрели микрокапсулы для желудков коров, которые помогают животным лучше усваивать полезные компоненты, что влияет на удои и здоровье скота, сообщила РИА Новости директор Передовой инженерной школы (ПИШ) ДВФУ Людмила Текутьева. По словам директора, система желудочно-кишечного тракта у коров, по сравнению с другими животными, характеризуется длительным процессом пищеварения, что обуславливает затрудненное усвоение полезных веществ. "Микрокапсулы - это биологические материалы, которые способны защитить (полезные компоненты - ред) и не дать (им - ред.) разрушиться в желудке, а раствориться и разрушиться постепенно именно в том месте, где необходимо. Это некие проводники полезных компонентов", - сказала агентству Текутьева на презентации научных достижений "Биоинженеры Дальнего". Как объяснил агентству ассистент базовой кафедры биологической и биохимической инженерии ПИШ ДВФУ Павел Шинкарук, защищенные витамины проходят первый отдел четырехкамерного желудка и без изменений попадают напрямую в организм животного. "Ключевые эффекты защищенных витаминов (помимо увеличения удоев - ред.): улучшение репродуктивной функции, укрепление иммунитета и снижение заболеваемости, улучшение качества молока, улучшение кондиции тела и общего состояния здоровья, увеличение срока продуктивной жизни коровы", - отметил Шинкарук. Новшество уже внедрили в производство на местном предприятии "Арника", которое уже начало выпуск кормовых добавок для коров. Разработки Передовой инженерной школы ДВФУ реализуются в рамках Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой", направленного на популяризацию профессий, связанных с биотехнологиями и биоинженерией.
06:32 01.12.2025
 
Биотехнологи ДВФУ изобрели микрокапсулы для желудков коров

Биотехнологи ДВФУ изобрели микрокапсулы для желудков коров

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - ПРАЙМ. Биотехнологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изобрели микрокапсулы для желудков коров, которые помогают животным лучше усваивать полезные компоненты, что влияет на удои и здоровье скота, сообщила РИА Новости директор Передовой инженерной школы (ПИШ) ДВФУ Людмила Текутьева.
По словам директора, система желудочно-кишечного тракта у коров, по сравнению с другими животными, характеризуется длительным процессом пищеварения, что обуславливает затрудненное усвоение полезных веществ.
"Микрокапсулы - это биологические материалы, которые способны защитить (полезные компоненты - ред) и не дать (им - ред.) разрушиться в желудке, а раствориться и разрушиться постепенно именно в том месте, где необходимо. Это некие проводники полезных компонентов", - сказала агентству Текутьева на презентации научных достижений "Биоинженеры Дальнего".
Как объяснил агентству ассистент базовой кафедры биологической и биохимической инженерии ПИШ ДВФУ Павел Шинкарук, защищенные витамины проходят первый отдел четырехкамерного желудка и без изменений попадают напрямую в организм животного.
"Ключевые эффекты защищенных витаминов (помимо увеличения удоев - ред.): улучшение репродуктивной функции, укрепление иммунитета и снижение заболеваемости, улучшение качества молока, улучшение кондиции тела и общего состояния здоровья, увеличение срока продуктивной жизни коровы", - отметил Шинкарук.
Новшество уже внедрили в производство на местном предприятии "Арника", которое уже начало выпуск кормовых добавок для коров.
Разработки Передовой инженерной школы ДВФУ реализуются в рамках Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой", направленного на популяризацию профессий, связанных с биотехнологиями и биоинженерией.
 
ЗдоровьеТехнологииОбществоДВФУ
 
 
