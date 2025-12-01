Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251201/ejler-865084260.html
В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли
В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли - 01.12.2025, ПРАЙМ
В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли
Китаю для оживления внутреннего спроса и выхода из дефляционной петли - ослабления потребительской активности и падения цен -  необходим ряд структурных реформ: | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T07:17+0300
2025-12-01T07:17+0300
экономика
финансы
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865084260.jpg?1764562661
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Китаю для оживления внутреннего спроса и выхода из дефляционной петли - ослабления потребительской активности и падения цен -  необходим ряд структурных реформ: помощь убыточным, но стратегическим предприятиям, налоговые льготы, наращивание объема инвестиций и другие программы, рассказал РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр. Инфляция в Китае находится близи нулевых отметок уже несколько лет: по итогам 2023 года она составила 0,2%, в прошлом году - 0,3%, а в этом году шесть из десяти месяцев в стране фиксировалась дефляция. По прогнозам аналитиков "Эйлер", в текущем году индекс потребительских цен опустится сразу до 0%. Одновременно с этим происходит замедление роста промышленности и слабеет потребительский спрос.  "Приоритет - комбинация целевых фискальных стимулов для поддержания спроса, включая трансферы домохозяйствам и налоговые льготы для сервисов, и адресной помощи убыточным, но стратегическим предприятиям с условием реструктуризации и оздоровления балансов. Важно параллельно ускорить программы вывода избыточных мощностей и поддержать спрос на инвестиционные товары через государственные проекты с мультипликаторным эффектом", - объяснил аналитик "Эйлер", как Китай может выйти из состояния дефляции.  Помимо этого эксперт считает необходимым китайским властям обратить внимание на "проблемные" секторы - недвижимость и финансовую систему. Помочь оживить их могут введение целевой ипотеки, облегчение доступа населения к кредитам, расчистка банковских балансов, а также введение налоговых и социальных трансферных платежей, чтобы повысить доходы китайцев. По прогнозам Керра, улучшение потребительского спроса в Китае может начаться в течение 6-18 месяцев, при этом "полное восстановление внутреннего спроса потребует более длительного времени". Одновременно с этим слабый уровень спроса в стране сказывается и на прибыли китайских компаний. "Рост доли убыточных компаний отражает сочетание слабого внутреннего спроса, высокого долгового бремени в недвижимости и строительстве, а также циклического спада в ряде ресурсных отраслей и удорожания капитальных затрат для модернизации - эффект усилился после ряда шоков спроса в 2024–2025 годах. Дополнительно компании страдают от высокой базы сравнения в отдельных сегментах и от ценовой конкуренции на экспортных рынках", - отметил Керр.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, китай
Экономика, Финансы, КИТАЙ
07:17 01.12.2025
 
В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли

Аналитик Керр: Китаю для выхода из дефляционной петли нужен ряд структурных реформ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Китаю для оживления внутреннего спроса и выхода из дефляционной петли - ослабления потребительской активности и падения цен -  необходим ряд структурных реформ: помощь убыточным, но стратегическим предприятиям, налоговые льготы, наращивание объема инвестиций и другие программы, рассказал РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр.
Инфляция в Китае находится близи нулевых отметок уже несколько лет: по итогам 2023 года она составила 0,2%, в прошлом году - 0,3%, а в этом году шесть из десяти месяцев в стране фиксировалась дефляция. По прогнозам аналитиков "Эйлер", в текущем году индекс потребительских цен опустится сразу до 0%. Одновременно с этим происходит замедление роста промышленности и слабеет потребительский спрос.
 "Приоритет - комбинация целевых фискальных стимулов для поддержания спроса, включая трансферы домохозяйствам и налоговые льготы для сервисов, и адресной помощи убыточным, но стратегическим предприятиям с условием реструктуризации и оздоровления балансов. Важно параллельно ускорить программы вывода избыточных мощностей и поддержать спрос на инвестиционные товары через государственные проекты с мультипликаторным эффектом", - объяснил аналитик "Эйлер", как Китай может выйти из состояния дефляции.
 Помимо этого эксперт считает необходимым китайским властям обратить внимание на "проблемные" секторы - недвижимость и финансовую систему. Помочь оживить их могут введение целевой ипотеки, облегчение доступа населения к кредитам, расчистка банковских балансов, а также введение налоговых и социальных трансферных платежей, чтобы повысить доходы китайцев.
По прогнозам Керра, улучшение потребительского спроса в Китае может начаться в течение 6-18 месяцев, при этом "полное восстановление внутреннего спроса потребует более длительного времени".
Одновременно с этим слабый уровень спроса в стране сказывается и на прибыли китайских компаний.
"Рост доли убыточных компаний отражает сочетание слабого внутреннего спроса, высокого долгового бремени в недвижимости и строительстве, а также циклического спада в ряде ресурсных отраслей и удорожания капитальных затрат для модернизации - эффект усилился после ряда шоков спроса в 2024–2025 годах. Дополнительно компании страдают от высокой базы сравнения в отдельных сегментах и от ценовой конкуренции на экспортных рынках", - отметил Керр.
 
ЭкономикаФинансыКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала