В "Эйлере" рассказали, что нужно Китаю для выхода из дефляционной петли

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Китаю для оживления внутреннего спроса и выхода из дефляционной петли - ослабления потребительской активности и падения цен - необходим ряд структурных реформ: помощь убыточным, но стратегическим предприятиям, налоговые льготы, наращивание объема инвестиций и другие программы, рассказал РИА Новости эксперт аналитической компании "Эйлер" Беннетт Керр.
Инфляция в Китае находится близи нулевых отметок уже несколько лет: по итогам 2023 года она составила 0,2%, в прошлом году - 0,3%, а в этом году шесть из десяти месяцев в стране фиксировалась дефляция. По прогнозам аналитиков "Эйлер", в текущем году индекс потребительских цен опустится сразу до 0%. Одновременно с этим происходит замедление роста промышленности и слабеет потребительский спрос.
"Приоритет - комбинация целевых фискальных стимулов для поддержания спроса, включая трансферы домохозяйствам и налоговые льготы для сервисов, и адресной помощи убыточным, но стратегическим предприятиям с условием реструктуризации и оздоровления балансов. Важно параллельно ускорить программы вывода избыточных мощностей и поддержать спрос на инвестиционные товары через государственные проекты с мультипликаторным эффектом", - объяснил аналитик "Эйлер", как Китай может выйти из состояния дефляции.
Помимо этого эксперт считает необходимым китайским властям обратить внимание на "проблемные" секторы - недвижимость и финансовую систему. Помочь оживить их могут введение целевой ипотеки, облегчение доступа населения к кредитам, расчистка банковских балансов, а также введение налоговых и социальных трансферных платежей, чтобы повысить доходы китайцев.
По прогнозам Керра, улучшение потребительского спроса в Китае может начаться в течение 6-18 месяцев, при этом "полное восстановление внутреннего спроса потребует более длительного времени".
Одновременно с этим слабый уровень спроса в стране сказывается и на прибыли китайских компаний.
"Рост доли убыточных компаний отражает сочетание слабого внутреннего спроса, высокого долгового бремени в недвижимости и строительстве, а также циклического спада в ряде ресурсных отраслей и удорожания капитальных затрат для модернизации - эффект усилился после ряда шоков спроса в 2024–2025 годах. Дополнительно компании страдают от высокой базы сравнения в отдельных сегментах и от ценовой конкуренции на экспортных рынках", - отметил Керр.
