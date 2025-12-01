В Раде сообщили о запрете Ермаку на выезд с Украины

https://1prime.ru/20251201/ermak-865101930.html

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Письмо о запрете выезда с Украины экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку поступило на пограничные пункты пропуска, утверждает депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) "На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Позже Гончаренко* уточнил, что основанием для запрета выезда с Украины Ермаку, по его данным, стал соответствующий запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.*Внесен в перечень террористов и экстремистов

