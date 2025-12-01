https://1prime.ru/20251201/estoniya-865086751.html

Глава МИД Эстонии назвал фон дер Ляйен политически неуверенной

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал "политически неуверенной" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за отсутствия решения по замороженным активам РФ. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине. Как заявил Цахкна, задержка с использованием российских активов не связана только с Бельгией. Он добавил, фон дер Ляйен до сих пор не выступила с конкретным предложением по данному вопросу, хотя, по его словам, в принципе существует решение, якобы позволяющее снять опасения Бельгии. "На самом деле не нужно (согласия - ред.) 27 государств-членов. Достаточно, чтобы было подавляющее большинство, и эти гарантии будут даны Бельгии. Так что скорее вопрос в политической неуверенности со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но я очень надеюсь, что на следующей неделе это предложение будет внесено", - приводит слова эстонского министра телерадиокомпания ERR. В пятницу премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности.

