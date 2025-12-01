https://1prime.ru/20251201/evolute-865106190.html

Evolute планирует удвоить выпуск электромобилей и гибридов в 2026 году

2025-12-01T20:26+0300

экономика

бизнес

промышленность

россия

липецк

evolute

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865106038_0:165:3050:1881_1920x0_80_0_0_6b41e92ba7dccb7c72525e591de18479.jpg

ЛИПЕЦК, 1 дек - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей и гибридов Evolute рассчитывает в 2025 году произвести на мощностях завода в Липецкой области 3,5 тысячи машин, а в 2026 году планирует увеличить выпуск более чем вдвое, сообщил журналистам руководитель отдела спецпроектов предприятия Василий Чеботарев. Электромобили российского бренда Evolute выпускаются на заводе в Липецкой области с 2022 года, для чего компания заключила специнвестконтракт (СПИК) 2.0 сроком на 11 лет. В продуктовую линейку предприятия входят кроссоверы i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Van, а также гибридный кроссовер i-Space, СПИК 2.0 на который был заключен в конце 2024 года. "Объем производства по бренду Evolute в 2025 году, по предварительной оценке, составит 3,5 тысячи штук. Мощность завода в Липецке, в целом, позволяет производить до 100 тысяч автомобилей в год - у нас есть еще довольно большой запас, к которому мы стремимся. Это будет достигаться в том числе за счет модернизации производства и строительства новых корпусов", - рассказал журналистам Чеботарев. Он добавил, что планы липецкого автозавода на следующий год предполагают выпуск 8 тысяч машин Evolute, таким образом удастся более чем два раза нарастить производство электромобилей и гибридов данной марки. Топ-менеджер напомнил, что электрический седан Evolute i-Pro, являвшийся самой бюджетной и наиболее популярной на российском рынке моделью бренда, больше не собирают на предприятии по причине устаревания модели. "Evolute i-Pro был нашим "первенцем" и до недавнего времени - самым доступным электромобилем на российском авторынке. Его стоимость с учетом субсидии составляла порядка 1,5 миллиона рублей. На этой машине начинали ездить таксисты. Было некоторое количество недовольных клиентов, но со временем машина полюбилась, к ней привыкли и стали активно на ней ездить", - отметил Чеботарев. "Тем не менее приходит просто цикл смены модельного ряда для постановки в производство чего-то более современного. Все-таки Evolute I-Pro - машина сильно не новая, несмотря на свои неплохие технические характеристики и честный запас хода до 400 километров", - добавил он.

липецк

2025

