В Еврокомиссии выдвинули дерзкое требование США в отношении России - 01.12.2025
В Еврокомиссии выдвинули дерзкое требование США в отношении России
В Еврокомиссии выдвинули дерзкое требование США в отношении России
Еврокомиссар Майкл Макграт в беседе с изданием Politico призвал США предпринять меры против России в ответ на ее специальную военную операцию, чтобы избежать... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:22+0300
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссар Майкл Макграт в беседе с изданием Politico призвал США предпринять меры против России в ответ на ее специальную военную операцию, чтобы избежать "исторической ошибки". "Они должны быть привлечены к ответственности", — утверждает он.В Москве неоднократно отрицали заявления западных стран и СМИ о якобы "военных преступлениях" российской армии. Также в российской столице отмечали, что многие международные организации закрывают глаза на действия Киева против мирных жителей Донбасса, начавшиеся в 2014 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия решительно отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на украинской территории.
россия, сша, киев, дмитрий песков, politico, москва
16:22 01.12.2025
 
В Еврокомиссии выдвинули дерзкое требование США в отношении России

Еврокомиссар Макграт призвал США наказать Россию из-за СВО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссар Майкл Макграт в беседе с изданием Politico призвал США предпринять меры против России в ответ на ее специальную военную операцию, чтобы избежать "исторической ошибки".
"Они должны быть привлечены к ответственности", — утверждает он.
