МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссар Майкл Макграт в беседе с изданием Politico призвал США предпринять меры против России в ответ на ее специальную военную операцию, чтобы избежать "исторической ошибки". "Они должны быть привлечены к ответственности", — утверждает он.В Москве неоднократно отрицали заявления западных стран и СМИ о якобы "военных преступлениях" российской армии. Также в российской столице отмечали, что многие международные организации закрывают глаза на действия Киева против мирных жителей Донбасса, начавшиеся в 2014 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия решительно отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на украинской территории.
