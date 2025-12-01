https://1prime.ru/20251201/evroparlament-865081579.html

В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине

В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров. "То, что Европейский союз пытается определять параметры мирного соглашения, не разговаривая с Москвой, вновь показывает его полную утрату связи с реальностью. В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон", - сказал он. Мариани добавил, что держава, которая ставит идеологию выше реальности, изолируется, маргинализируется и дисквалифицирует себя как игрока, способного влиять на судьбу мира. "Именно это сегодня происходит с Брюсселем. Европа могла быть посредником. Она имела для этого историю, позицию, легитимность. Но она предпочла догму здравому смыслу. И упустила единственный шанс, который имел значение: стать главным архитектором мира", - считает евродепутат. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

