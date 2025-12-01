https://1prime.ru/20251201/evroparlament-865081579.html
В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине
В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине - 01.12.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине
Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T03:16+0300
2025-12-01T03:16+0300
2025-12-01T03:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
киев
владимир путин
тьерри мариани
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865081579.jpg?1764548169
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
"То, что Европейский союз пытается определять параметры мирного соглашения, не разговаривая с Москвой, вновь показывает его полную утрату связи с реальностью. В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон", - сказал он.
Мариани добавил, что держава, которая ставит идеологию выше реальности, изолируется, маргинализируется и дисквалифицирует себя как игрока, способного влиять на судьбу мира.
"Именно это сегодня происходит с Брюсселем. Европа могла быть посредником. Она имела для этого историю, позицию, легитимность. Но она предпочла догму здравому смыслу. И упустила единственный шанс, который имел значение: стать главным архитектором мира", - считает евродепутат.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, украина, киев, владимир путин, тьерри мариани, урсула фон дер ляйен, ес, всу, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Тьерри Мариани, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ВСУ, МИД РФ
В Европарламенте прокомментировали отказ ЕС говорить с Россией по Украине
Депутат ЕП Мариани: отказ ЕС говорить с Россией показывает утрату связи с реальностью
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
"То, что Европейский союз пытается определять параметры мирного соглашения, не разговаривая с Москвой, вновь показывает его полную утрату связи с реальностью. В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон", - сказал он.
Мариани добавил, что держава, которая ставит идеологию выше реальности, изолируется, маргинализируется и дисквалифицирует себя как игрока, способного влиять на судьбу мира.
"Именно это сегодня происходит с Брюсселем. Европа могла быть посредником. Она имела для этого историю, позицию, легитимность. Но она предпочла догму здравому смыслу. И упустила единственный шанс, который имел значение: стать главным архитектором мира", - считает евродепутат.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.