Евродепутат назвал ЕС дипломатическим карликом из-за позиции по Украине

Евродепутат назвал ЕС дипломатическим карликом из-за позиции по Украине

2025-12-01T07:47+0300

2025-12-01T07:47+0300

2025-12-01T08:00+0300

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Евросоюз стал дипломатическим карликом, он маргинализирован из-за своей позиции по переговорам на Украине, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа. "Европа не просто отсутствует (на переговорах – ред.): она маргинализирована. Американские инициативы движутся вперёд, международные переговоры идут… а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. Почему? Потому что не существует ни политической, ни геополитической реальности, именуемой "Европа". Эта технократическая машина работает вхолостую: она производит коммюнике, позиции, мантры… но не производит силу. Перед лицом государств Брюссель остаётся дипломатическим карликом - неспособным влиять, неспособным говорить на равных", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

