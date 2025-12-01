https://1prime.ru/20251201/evrosoyuz-865101756.html

Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро", - сказала она на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, которые, по данным МВФ, составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

