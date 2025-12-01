Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/evrosoyuz-865101756.html
Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро
Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро - 01.12.2025, ПРАЙМ
Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро
Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:41+0300
2025-12-01T17:41+0300
мировая экономика
украина
рф
брюссель
кая каллас
ес
мвф
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро", - сказала она на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, которые, по данным МВФ, составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
украина
рф
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, брюссель, кая каллас, ес, мвф, euroclear
Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, МВФ, Euroclear
17:41 01.12.2025
 
Евросоюз с 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро

Евросоюз с февраля 2022 года предоставил Украине более 187 миллиардов евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро", - сказала она на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, которые, по данным МВФ, составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
 
Мировая экономикаУКРАИНАРФБрюссельКая КалласЕСМВФEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала