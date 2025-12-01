Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.12.2025
ФАС рассказал о планах по упрощению торговли зерном на бирже
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевую торговлю зерном планируют запустить в спотовом режиме, и предполагается упрощение процессов торговли для привлечения сельхозпроизводителей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "На бирже планируется запуск торгов зерном в спотовом режиме... Для привлечения к биржевым торгам непосредственно сельхозтоваропроизводителей предполагается существенное упрощение процедуры допуска к участию с максимальной автоматизацией всех этапов", - говорится в сообщении. Так, уточняется, что организация таких торгов предусматривает интеграцию биржевых процессов с информсистемой ФГИС "Зерно" - производители зерна получат возможность выхода на биржу через эту систему и автоматизацию документооборота. По словам службы, в качестве покупателей будут выступать крупнейшие экспортеры зерна, а в качестве продавцов - производители и трейдеры. "Также предполагается, что сельхозпродукция, купленная на бирже, получит приоритет при перевозке железнодорожным транспортом. Взаимодействие биржевой инфраструктуры с электронной торговой площадкой грузовых перевозок РЖД даст возможность осуществлять поставки товара быстрее, а также сделает процесс доставки более прозрачным и управляемым", - добавляется в сообщении. Как объясняет служба, развитие биржевых торгов зерном в спотовом формате также будет формировать в режиме реального времени ценовые индикаторы на зерно.
13:18 01.12.2025
 
ФАС рассказал о планах по упрощению торговли зерном на бирже

ФАС: биржевую торговлю зерном планируют запустить в спотовом режиме

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевую торговлю зерном планируют запустить в спотовом режиме, и предполагается упрощение процессов торговли для привлечения сельхозпроизводителей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"На бирже планируется запуск торгов зерном в спотовом режиме... Для привлечения к биржевым торгам непосредственно сельхозтоваропроизводителей предполагается существенное упрощение процедуры допуска к участию с максимальной автоматизацией всех этапов", - говорится в сообщении.
Так, уточняется, что организация таких торгов предусматривает интеграцию биржевых процессов с информсистемой ФГИС "Зерно" - производители зерна получат возможность выхода на биржу через эту систему и автоматизацию документооборота.
По словам службы, в качестве покупателей будут выступать крупнейшие экспортеры зерна, а в качестве продавцов - производители и трейдеры.
"Также предполагается, что сельхозпродукция, купленная на бирже, получит приоритет при перевозке железнодорожным транспортом. Взаимодействие биржевой инфраструктуры с электронной торговой площадкой грузовых перевозок РЖД даст возможность осуществлять поставки товара быстрее, а также сделает процесс доставки более прозрачным и управляемым", - добавляется в сообщении.
Как объясняет служба, развитие биржевых торгов зерном в спотовом формате также будет формировать в режиме реального времени ценовые индикаторы на зерно.
 
