https://1prime.ru/20251201/fyuchersy-865096729.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T14:54+0300
2025-12-01T14:54+0300
2025-12-01T14:54+0300
рынок
торги
индексы
сша
nasdaq
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_4bc95569c99d0215a265471b52a5d2ff.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,44%, до 47 535 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,7%, до 25 303,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 819 пунктов. Позднее в понедельник планируется выход индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) от американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что в ноябре показатель сократился до 48,6% с уровня предыдущего месяца в 48,7%. Кроме того, в это же день компания S&P Global опубликует окончательные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленности США. Предварительная оценка показывала снижение показателя до 51,9 пункта в ноябре с октябрьских 52,5 пункта.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_ef10a0612646f44bab3f4ecf05e4199c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, nasdaq, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, NASDAQ, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики по промышленному сектору США