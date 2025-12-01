https://1prime.ru/20251201/fyuchersy-865096729.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США - 01.12.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США,... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T14:54+0300

2025-12-01T14:54+0300

2025-12-01T14:54+0300

рынок

торги

индексы

сша

nasdaq

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_4bc95569c99d0215a265471b52a5d2ff.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,44%, до 47 535 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,7%, до 25 303,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 819 пунктов. Позднее в понедельник планируется выход индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) от американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что в ноябре показатель сократился до 48,6% с уровня предыдущего месяца в 48,7%. Кроме того, в это же день компания S&P Global опубликует окончательные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленности США. Предварительная оценка показывала снижение показателя до 51,9 пункта в ноябре с октябрьских 52,5 пункта.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, nasdaq, nasdaq composite