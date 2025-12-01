Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США - 01.12.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T14:54+0300
2025-12-01T14:54+0300
рынок
торги
индексы
сша
nasdaq
nasdaq composite
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,44%, до 47 535 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,7%, до 25 303,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 819 пунктов. Позднее в понедельник планируется выход индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) от американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что в ноябре показатель сократился до 48,6% с уровня предыдущего месяца в 48,7%. Кроме того, в это же день компания S&P Global опубликует окончательные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленности США. Предварительная оценка показывала снижение показателя до 51,9 пункта в ноябре с октябрьских 52,5 пункта.
сша
рынок, торги, индексы, сша, nasdaq, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, NASDAQ, Nasdaq Composite
14:54 01.12.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики из США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании статистики по промышленному сектору США

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются в ожидании публикации статистических показателей по промышленному сектору США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,44%, до 47 535 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,7%, до 25 303,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 819 пунктов.
Позднее в понедельник планируется выход индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) от американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что в ноябре показатель сократился до 48,6% с уровня предыдущего месяца в 48,7%.
Кроме того, в это же день компания S&P Global опубликует окончательные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленности США. Предварительная оценка показывала снижение показателя до 51,9 пункта в ноябре с октябрьских 52,5 пункта.
 
РынокТоргиИндексыСШАNASDAQNasdaq Composite
 
 
