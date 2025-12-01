Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/gaz-865086168.html
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик - 01.12.2025, ПРАЙМ
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик
США, усиливая давление на Турцию в вопросе закупок российского газа, добиваются ослабления позиций Москвы на её энергорынке, такое мнение в беседе с РИА Новости | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:05+0300
2025-12-01T09:05+0300
россия
мировая экономика
анкара
сша
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
газпром
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
АНКАРА, 1 дек - ПРАЙМ. США, усиливая давление на Турцию в вопросе закупок российского газа, добиваются ослабления позиций Москвы на её энергорынке, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов. По словам Топкурулу, Вашингтон добивается того, чтобы Анкара начала приобретать американский сланцевый газ и таким образом сократила импорт топлива из России. "Цель США - не только уменьшить объём российского газа на турецком рынке, но и расширить сбыт собственной продукции", - сказал политик. Он также подчеркнул, что американские предложения вписываются в более широкий стратегический расчёт. Политик напомнил, что Европа намерена прекратить закупки российского газа в 2026–2028 годах, а в восточной части Средиземного моря США, Греция, Израиль и европейские структуры ведут совместную разведку месторождений с последующим проектом доставки топлива в ЕС. "Подобная активность делает регион "голубой родины" объектом растущей конкуренции. Столкновение интересов атлантического блока и Анкары в ближайшие годы станет неизбежным. В этих условиях Турции потребуется внешняя поддержка - прежде всего со стороны России и Китая", - подчеркнул собеседник агентства. По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку". По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок". Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
https://1prime.ru/20251128/gaz-865032451.html
https://1prime.ru/20251128/orban-865020391.html
анкара
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, анкара, сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, мид рф, ес, голубой поток, газопровод "турецкий поток"
РОССИЯ, Мировая экономика, Анкара, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Газпром, МИД РФ, ЕС, Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
09:05 01.12.2025
 
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик

Топкурулу заявил, что США добиваются ослабления позиций России на турецком энергорынке

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 1 дек - ПРАЙМ. США, усиливая давление на Турцию в вопросе закупок российского газа, добиваются ослабления позиций Москвы на её энергорынке, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
Комплекс подготовки экспортного газа - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,7%
28 ноября, 21:51
По словам Топкурулу, Вашингтон добивается того, чтобы Анкара начала приобретать американский сланцевый газ и таким образом сократила импорт топлива из России.
"Цель США - не только уменьшить объём российского газа на турецком рынке, но и расширить сбыт собственной продукции", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что американские предложения вписываются в более широкий стратегический расчёт. Политик напомнил, что Европа намерена прекратить закупки российского газа в 2026–2028 годах, а в восточной части Средиземного моря США, Греция, Израиль и европейские структуры ведут совместную разведку месторождений с последующим проектом доставки топлива в ЕС.
"Подобная активность делает регион "голубой родины" объектом растущей конкуренции. Столкновение интересов атлантического блока и Анкары в ближайшие годы станет неизбежным. В этих условиях Турции потребуется внешняя поддержка - прежде всего со стороны России и Китая", - подчеркнул собеседник агентства.
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
28 ноября, 12:52
 
РОССИЯМировая экономикаАнкараСШАТУРЦИЯДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровГазпромМИД РФЕСГолубой потокГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала