Цены на газ в Европе открыли зиму снижением на 1,6%
2025-12-01T10:42+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе открывают зиму снижением на 1,6%, находясь ниже 340 долларов за тысячу кубометров, впервые с 11 июля прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 340,1 доллара (-1,4%). А по состоянию на 10.22 мск их стоимость составляет 339,3 доллара (-1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 345 долларов за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
