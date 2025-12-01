https://1prime.ru/20251201/gaz-865107065.html
Цены на газ в Европе снизились на два процента
Цены на газ в Европе снизились на два процента - 01.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на два процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% в понедельник - до 339 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T20:55+0300
2025-12-01T20:55+0300
2025-12-01T20:55+0300
экономика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/94/834049457_0:323:2501:1729_1920x0_80_0_0_4f153adf14ee87c28be3c82706717251.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% в понедельник - до 339 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 340,1 доллара (-1,4%). Ценовой максимум составил 341,5 доллара (-1%), ценовой минимум - 333,5 доллара (-3,3%). Последние фьючерсы торговались по 339,2 доллара (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 345 долларов за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251201/gaz-865089828.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/94/834049457_51:0:2356:1729_1920x0_80_0_0_bc78f01ae09077739a1d7a9f83e264d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе снизились на два процента
ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%, до 339 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% в понедельник - до 339 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 340,1 доллара (-1,4%). Ценовой максимум составил 341,5 доллара (-1%), ценовой минимум - 333,5 доллара (-3,3%). Последние фьючерсы торговались по 339,2 доллара (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 345 долларов за тысячу кубометров.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе открыли зиму снижением на 1,6%