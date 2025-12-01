https://1prime.ru/20251201/gazprom-865105434.html
"Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки на биржевые облигации
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 170 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря.
