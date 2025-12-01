Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки на биржевые облигации - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки на биржевые облигации
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 170 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря.
20:22 01.12.2025
 
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует 3 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 170 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря.
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%
28 ноября, 17:26
 
ЭкономикаРынокГазпромбанк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала