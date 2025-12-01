Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю

https://1prime.ru/20251201/gunvor-865097070.html
Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T15:26+0300
2025-12-01T15:26+0300
2025-12-01T15:26+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании, назначен новый руководитель, следует из сообщения компании. "Мажоритарный владелец Торбьёрн Торнквист продаст всю свою долю в пользу группы нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией", - указывается в сообщении. Внешних собственников по-прежнему не будет, также говорится в сообщении. Сумма сделки не называется. Вместе с тем главным исполнительным директором компании был назначен Гэри Педерсен (Gary Pedersen), который с 2024 года руководит подразделением по Северной и Южной Америке. Торбьёрн Торнквист является одним из сооснователей компании в 2000 году, начал карьеру в British Petroleum, где работал в 1977-1983 годах, а затем возглавлял отдел торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB до 1989 года. Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
