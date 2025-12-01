Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/gunvor-865097070.html
Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю
Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю - 01.12.2025, ПРАЙМ
Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю
Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T15:26+0300
2025-12-01T15:26+0300
бизнес
южная америка
gunvor
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_5a52897a4460e9926fe05d332be5cac9.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании, назначен новый руководитель, следует из сообщения компании. "Мажоритарный владелец Торбьёрн Торнквист продаст всю свою долю в пользу группы нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией", - указывается в сообщении. Внешних собственников по-прежнему не будет, также говорится в сообщении. Сумма сделки не называется. Вместе с тем главным исполнительным директором компании был назначен Гэри Педерсен (Gary Pedersen), который с 2024 года руководит подразделением по Северной и Южной Америке. Торбьёрн Торнквист является одним из сооснователей компании в 2000 году, начал карьеру в British Petroleum, где работал в 1977-1983 годах, а затем возглавлял отдел торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB до 1989 года. Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
южная америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2fd60329fd0b863f03f69e2cbf9b8fcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, южная америка, gunvor
Бизнес, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Gunvor
15:26 01.12.2025
 
Мажоритарный акционер Gunvor продаст свою долю

Экс-глава и мажоритарный акционер Gunvor Торнквист продаст свою долю в пользу сотрудников

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Нефтяные качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании, назначен новый руководитель, следует из сообщения компании.
"Мажоритарный владелец Торбьёрн Торнквист продаст всю свою долю в пользу группы нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией", - указывается в сообщении.
Внешних собственников по-прежнему не будет, также говорится в сообщении. Сумма сделки не называется.
Вместе с тем главным исполнительным директором компании был назначен Гэри Педерсен (Gary Pedersen), который с 2024 года руководит подразделением по Северной и Южной Америке.
Торбьёрн Торнквист является одним из сооснователей компании в 2000 году, начал карьеру в British Petroleum, где работал в 1977-1983 годах, а затем возглавлял отдел торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB до 1989 года.
Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
 
БизнесЮЖНАЯ АМЕРИКАGunvor
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала