Комитет ГД поддержал продление механизма параллельного импорта
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта. На рассмотрение Думы его планируется вынести в первом чтении 2 декабря, во втором и третьем чтении – 9 декабря, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Законопроект, в частности, обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям техрегламентов; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарств и медицинских изделий. На следующий год продлевается также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении России ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Принятие законопроекта позволит правительству в 2026 году "оперативно принимать меры, направленные на снижение административной и финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты при осуществлении деятельности, требующей получения разрешений", отмечается в заключении комитета по экономполитике. А продление действия механизма "параллельного импорта" и упрощенного порядка оценки соответствия продукции для его обеспечения "также позволят обеспечивать и дальше российский рынок необходимыми социально значимыми товарами", сказано там же.
