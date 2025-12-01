https://1prime.ru/20251201/indeks-865085138.html

Аналитики ждут снижения индекса активности в промышленности США в ноябре

Аналитики ждут снижения индекса активности в промышленности США в ноябре - 01.12.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут снижения индекса активности в промышленности США в ноябре

01.12.2025

мировая экономика

промышленность

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре сократился до 48,6% с уровня предыдущего месяца в 48,7%, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 1 декабря, в 18.00 мск. В 12.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в промышленности стран еврозоны. Предварительные данные показали, что в ноябре показатель снизился до 49,7 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

Новости

