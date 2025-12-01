https://1prime.ru/20251201/indeks-865086406.html

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре - 01.12.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T09:14+0300

2025-12-01T09:14+0300

2025-12-01T09:14+0300

промышленность

россия

markit

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/28/833352848_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d36d8ccc4f4b7a199a5f8fa38f178edf.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48,3 пункта в ноябре, что немного выше, чем 48 пунктов в октябре. Последние данные свидетельствуют о шестом ежемесячном ухудшении состояния сектора подряд, хотя и самом медленном за три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, markit