https://1prime.ru/20251201/indeks-865086406.html
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре
2025-12-01T09:14+0300
2025-12-01T09:14+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&amp;P Global составил 48,3 пункта в ноябре, что немного выше, чем 48 пунктов в октябре. Последние данные свидетельствуют о шестом ежемесячном ухудшении состояния сектора подряд, хотя и самом медленном за три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
2025
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
09:14 01.12.2025
 
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре до 48,3 пункта

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48,3 пункта в ноябре, что немного выше, чем 48 пунктов в октябре. Последние данные свидетельствуют о шестом ежемесячном ухудшении состояния сектора подряд, хотя и самом медленном за три месяца", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
 
