Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре - 01.12.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48,3 пункта в ноябре, что немного выше, чем 48 пунктов в октябре. Последние данные свидетельствуют о шестом ежемесячном ухудшении состояния сектора подряд, хотя и самом медленном за три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
