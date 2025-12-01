Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются - 01.12.2025
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник после выхода окончательных данных по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 слабо увеличивался - на 0,01%, до 9 721,25 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,53% - до 8 079,64 пункта; немецкий DAX снижался на 1,12%, до 23 561,91 пункта. По окончательным данным S&amp;P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в ноябре снизился до минимума за пять месяцев в 49,6 пункта с 50 пунктов в октябре. Хотя предварительная оценка свидетельствовала о снижении только до 49,7 пункта. "Текущая ситуация в еврозоне является отрезвляющей, так как производственный сектор не в состоянии выйти из стагнации и даже может перейти к ослаблению", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). В частности, показатель PMI в промышленности Германии достиг минимума за девять месяцев в 48,2 пункта после октябрьских 49,6 пункта, Франции - опустился до 47,8 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее.
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник после выхода окончательных данных по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 слабо увеличивался - на 0,01%, до 9 721,25 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,53% - до 8 079,64 пункта; немецкий DAX снижался на 1,12%, до 23 561,91 пункта.
По окончательным данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в ноябре снизился до минимума за пять месяцев в 49,6 пункта с 50 пунктов в октябре. Хотя предварительная оценка свидетельствовала о снижении только до 49,7 пункта.
"Текущая ситуация в еврозоне является отрезвляющей, так как производственный сектор не в состоянии выйти из стагнации и даже может перейти к ослаблению", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).
В частности, показатель PMI в промышленности Германии достиг минимума за девять месяцев в 48,2 пункта после октябрьских 49,6 пункта, Франции - опустился до 47,8 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее.
 
