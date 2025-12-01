Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251201/indeksy-865102725.html
Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США
Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США
Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T18:26+0300
2025-12-01T18:26+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
cnbc
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c33520ebaf2ac4694638e385c4a7e01d.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,33% - до 47 558,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 23 256,13 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,32%, до 6 827,46 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%. По итогам прошедшей недели американские фондовые индексы выросли на 3-5%. Аналитики отмечают, что такая динамика последней недели ноября поддерживает оптимистичные ожидания на декабрь. "Я немного более оптимистично смотрю на перспективы положительной динамики в декабре, учитывая резкий рост на прошлой неделе, который помог рынку начать восстанавливаться после сложного начала ноября", - цитирует канал CNBC технического стратега Fundstrat Марка Ньютона (Mark Newton).
https://1prime.ru/20251201/rynok-865097807.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3bb197e961dbccdd94163fb15eda418.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, cnbc, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, CNBC, Nasdaq Composite
18:26 01.12.2025
 
Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США

Основные фондовые индексы США снижаются после публикации макростатистики по стране

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,33% - до 47 558,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 23 256,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 827,46 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%.
По итогам прошедшей недели американские фондовые индексы выросли на 3-5%. Аналитики отмечают, что такая динамика последней недели ноября поддерживает оптимистичные ожидания на декабрь.
"Я немного более оптимистично смотрю на перспективы положительной динамики в декабре, учитывая резкий рост на прошлой неделе, который помог рынку начать восстанавливаться после сложного начала ноября", - цитирует канал CNBC технического стратега Fundstrat Марка Ньютона (Mark Newton).
График на бирже - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
15:42
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиСШАDow JonesCNBCNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала