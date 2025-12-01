Американские фондовые индексы снизились после выхода данных по США

https://1prime.ru/20251201/indeksy-865102725.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,33% - до 47 558,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 23 256,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 827,46 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны в ноябре сократился до 48,2% с уровня октября в 48,7%. Аналитики ждали снижения показателя до 48,6%. По итогам прошедшей недели американские фондовые индексы выросли на 3-5%. Аналитики отмечают, что такая динамика последней недели ноября поддерживает оптимистичные ожидания на декабрь. "Я немного более оптимистично смотрю на перспективы положительной динамики в декабре, учитывая резкий рост на прошлой неделе, который помог рынку начать восстанавливаться после сложного начала ноября", - цитирует канал CNBC технического стратега Fundstrat Марка Ньютона (Mark Newton).

