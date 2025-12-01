Биржи Европы закрылись снижением

https://1prime.ru/20251201/indeksy-865106693.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник снижением после публикации макростатистики по еврозоне, а также на фоне корпоративных новостей, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,18% - до 9 702,53 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 8 097 пунктов, немецкий DAX - на 1,04%, до 23 589,44 пункта. Акции Airbus подешевели почти на 6% в понедельник. Компания официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A320. Ранее об этом сообщало агентство Рейтер. В понедельник также была опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне. Показатель в ноябре снизился до минимума за пять месяцев в 49,6 пункта с уровня октября в 50 пунктов, в то время как предварительные данные показали его сокращение до 49,7 пункта. PMI в области промышленности в Германии за отчетный период опустился до минимальных за девять месяцев 48,2 пункта с октябрьских 49,6 пункта, предварительно ожидался показатель на уровне 48,4 пункта. Показатель во Франции снизился до 47,8 пункта с 48,8 пункта, что совпало с предварительной оценкой.

