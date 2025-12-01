Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись снижением - 01.12.2025
Биржи Европы закрылись снижением
20:48 01.12.2025
 
Биржи Европы закрылись снижением

Фондовые индексы Европы снизились на фоне выхода статистики и корпоративных новостей

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондонская фондовая биржа в Лондоне
Лондонская фондовая биржа в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Лондонская фондовая биржа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник снижением после публикации макростатистики по еврозоне, а также на фоне корпоративных новостей, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,18% - до 9 702,53 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 8 097 пунктов, немецкий DAX - на 1,04%, до 23 589,44 пункта.
Акции Airbus подешевели почти на 6% в понедельник. Компания официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A320. Ранее об этом сообщало агентство Рейтер.
В понедельник также была опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне. Показатель в ноябре снизился до минимума за пять месяцев в 49,6 пункта с уровня октября в 50 пунктов, в то время как предварительные данные показали его сокращение до 49,7 пункта.
PMI в области промышленности в Германии за отчетный период опустился до минимальных за девять месяцев 48,2 пункта с октябрьских 49,6 пункта, предварительно ожидался показатель на уровне 48,4 пункта. Показатель во Франции снизился до 47,8 пункта с 48,8 пункта, что совпало с предварительной оценкой.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются
13:53
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯDAXAirbusA320neo
 
 
