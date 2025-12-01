https://1prime.ru/20251201/ipoteka-865083214.html

Рыночная ипотека в России оживится в конце 2025 года, считают эксперты

Рыночная ипотека в РФ в конце 2025 года оживится на фоне снижения ключевой ставки Банка России, считают опрошенные РИА Новости эксперты и кредитные организации. | 01.12.2025

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в РФ в конце 2025 года оживится на фоне снижения ключевой ставки Банка России, считают опрошенные РИА Новости эксперты и кредитные организации. "К концу года может наблюдаться оживление рыночной ипотеки на фоне снижения ставок, а также некоторое повышение активности в сегменте льготных выдач (на 20-30%) в связи с планируемым изменением условий семейной ипотеки в 2026 году", - заявила директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова прогнозирует рост выдач по рыночной ипотеке в ноябре-декабре из-за снижения ставок по сравнению с началом и серединой года. Кроме того, рост может быть обусловлен и традиционной сезонностью - перед новогодними праздниками застройщики часто проводят акции для стимулирования спроса. Эксперты также прогнозируют продолжение данного тренда и в 2026 году. Так, аналитики из ПСБ ждут рост выдач ипотечных кредитов на банковском рынке на 20-25% на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки и роста доли рыночной ипотеки в выдачах в 2026 году, об этом заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрий Грицкевич. "Если в 2026 году ЦБ достигнет целей по инфляции и перейдет к существенному снижению ставки, то мы сможем наблюдать оживление рыночной ипотеки", - отметила эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин ждет в случае сохранения льготных программ, стабильной экономической ситуации, снижения ключевой ставки, а также отсутствия новых регулятивных ограничений и внешних шоков ускорение роста выдач в 2026 году, в итоге объем может составить 4,5–4,8 триллиона рублей. Что касается результатов текущего года, то Щурихина ожидает снижение ипотечных выдач на 30% - до 3,4 триллиона рублей относительно 2024 года в условиях высоких рыночных ставок. В Т-Банке предполагают, что объем выдачи ипотеки в РФ в 2025 году может составить от 4 триллионов до 4,5 триллиона рублей. Сам банк рассказал, что большую часть кредитов выдает по рыночным ставкам, а не по льготным программам, как другие кредитные организации.

