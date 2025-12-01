Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России - 01.12.2025
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России
запад
украина
эстония
мария захарова
кая каллас
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X высказали недовольство в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее утверждений о том, что Россия якобы не стремится к миру, а также из-за призыва укрепить Украину. "Интересно, сколько денег европейских налогоплательщиков, предназначенных Украине, было "снято сверху" при прохождении через Эстонию укронацистами. Возможно, скоро узнаем", — поинтересовался первый читатель."Уверенности у вас хватает — жаль, вот фактов нет. Россия запрашивала гарантии в 2021 году, и Запад их отклонил. Минск I и II западные лидеры открыто описывали как способ выиграть время. В Стамбуле в 2022-м Россия согласилась на проект и отвела войска от Киева, но Запад все сорвал", — напомнил другой пользователь."Единственное, что ясно — США, Россия и Украина уже ведут мирные переговоры, и вы в них никакой роли не играете", — высказался третий комментатор."Жирное высказывание от того, кто отказывается налаживать дипломатические каналы с Россией", — заключили пользователи.На прошлой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Каллас необходимо вызвать санитаров после ее слов, что Россия за сто лет атаковала множество стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
запад
украина
эстония
запад, украина, эстония, мария захарова, кая каллас
ЗАПАД, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Мария Захарова, Кая Каллас
17:32 01.12.2025
 

На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X высказали недовольство в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее утверждений о том, что Россия якобы не стремится к миру, а также из-за призыва укрепить Украину.
"Интересно, сколько денег европейских налогоплательщиков, предназначенных Украине, было "снято сверху" при прохождении через Эстонию укронацистами. Возможно, скоро узнаем", — поинтересовался первый читатель.
"Уверенности у вас хватает — жаль, вот фактов нет. Россия запрашивала гарантии в 2021 году, и Запад их отклонил. Минск I и II западные лидеры открыто описывали как способ выиграть время. В Стамбуле в 2022-м Россия согласилась на проект и отвела войска от Киева, но Запад все сорвал", — напомнил другой пользователь.
"Единственное, что ясно — США, Россия и Украина уже ведут мирные переговоры, и вы в них никакой роли не играете", — высказался третий комментатор.
"Жирное высказывание от того, кто отказывается налаживать дипломатические каналы с Россией", — заключили пользователи.
На прошлой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Каллас необходимо вызвать санитаров после ее слов, что Россия за сто лет атаковала множество стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАДУКРАИНАЭСТОНИЯМария ЗахароваКая Каллас
 
 
