https://1prime.ru/20251201/kallas-865101563.html
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России - 01.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России
Пользователи социальной сети X высказали недовольство в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее утверждений о том, что Россия якобы не стремится... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:32+0300
2025-12-01T17:32+0300
2025-12-01T17:32+0300
запад
украина
эстония
мария захарова
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X высказали недовольство в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее утверждений о том, что Россия якобы не стремится к миру, а также из-за призыва укрепить Украину. "Интересно, сколько денег европейских налогоплательщиков, предназначенных Украине, было "снято сверху" при прохождении через Эстонию укронацистами. Возможно, скоро узнаем", — поинтересовался первый читатель."Уверенности у вас хватает — жаль, вот фактов нет. Россия запрашивала гарантии в 2021 году, и Запад их отклонил. Минск I и II западные лидеры открыто описывали как способ выиграть время. В Стамбуле в 2022-м Россия согласилась на проект и отвела войска от Киева, но Запад все сорвал", — напомнил другой пользователь."Единственное, что ясно — США, Россия и Украина уже ведут мирные переговоры, и вы в них никакой роли не играете", — высказался третий комментатор."Жирное высказывание от того, кто отказывается налаживать дипломатические каналы с Россией", — заключили пользователи.На прошлой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Каллас необходимо вызвать санитаров после ее слов, что Россия за сто лет атаковала множество стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20251201/rossiya-865097498.html
https://1prime.ru/20251201/aktivy-865091517.html
https://1prime.ru/20251201/makron-865094079.html
запад
украина
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, эстония, мария захарова, кая каллас
ЗАПАД, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Мария Захарова, Кая Каллас