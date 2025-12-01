https://1prime.ru/20251201/kaluga-865079745.html
В Калуге начнут производство четвертой модели кроссоверов Tenet
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Калужский автомобильный завод "АГР Холдинг" начнет производство четвертой модели кроссоверов Tenet под названием Т9 в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор предприятия Андрей Карагин.
"АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo в феврале этого года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet. В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8.
"Что касается четвертой модели - Tenet Т9, на сегодняшний день мы приняли решение сфокусироваться на трех автомобилях, о которых я говорил (Tenet T4, T7 и Т8 - ред.)… По Т9 запуск запланирован в 2026 году", - заявил Карагин.
В конце ноября 2025 года предприятие сообщило о выпуске 30-тысячного автомобиля марки Tenet с момента старта производства в августе.
"АГР Холдинг" владеет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге, где занимается производством автомобилей под марками Solaris и Tenet.
