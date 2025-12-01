https://1prime.ru/20251201/kaluga-865079745.html

В Калуге начнут производство четвертой модели кроссоверов Tenet

В Калуге начнут производство четвертой модели кроссоверов Tenet - 01.12.2025, ПРАЙМ

В Калуге начнут производство четвертой модели кроссоверов Tenet

Калужский автомобильный завод "АГР Холдинг" начнет производство четвертой модели кроссоверов Tenet под названием Т9 в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:24+0300

2025-12-01T00:24+0300

2025-12-01T00:24+0300

бизнес

экономика

россия

калуга

санкт-петербург

volkswagen

hyundai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865079745.jpg?1764537847

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Калужский автомобильный завод "АГР Холдинг" начнет производство четвертой модели кроссоверов Tenet под названием Т9 в 2026 году, сообщил журналистам гендиректор предприятия Андрей Карагин. "АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo в феврале этого года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet. В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8. "Что касается четвертой модели - Tenet Т9, на сегодняшний день мы приняли решение сфокусироваться на трех автомобилях, о которых я говорил (Tenet T4, T7 и Т8 - ред.)… По Т9 запуск запланирован в 2026 году", - заявил Карагин. В конце ноября 2025 года предприятие сообщило о выпуске 30-тысячного автомобиля марки Tenet с момента старта производства в августе. "АГР Холдинг" владеет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге, где занимается производством автомобилей под марками Solaris и Tenet.

калуга

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калуга, санкт-петербург, volkswagen, hyundai