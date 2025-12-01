https://1prime.ru/20251201/karta-865086035.html
В ДНР введут скидочную карту волонтера
общество
промсвязьбанк
ДОНЕЦК, 1 дек - ПРАЙМ. Скидочная карта волонтера будет введена и доступна к получению в 2026 году, рассказал РИА Новости врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский. "Ресурсный центр добровольцев сейчас прорабатывает отдельную карту для волонтеров, которая будет большим агрегатором скидочных услуг в различных местах Донецкой Народной Республики…. Это магазины, кафе, рестораны, досуг: кинотеатры, катки, все, что возможно. Где сможем - найдем как можно больше сфер и создадим условия. Наши партнеры идут на помощь говоря: "Слушайте, если у нас есть люди, которые готовы совершать добрые дела, мы готовы им в ответ помогать". То есть здесь наша задача сейчас инфраструктурно подойти к этому вопросу", - сказал Шимановский. Он добавил, что данная карта будет введена в использование для волонтеров в 2026 году. Партнером данной инициативы выступил "Промсвязьбанк".
ДОНЕЦК, 1 дек - ПРАЙМ. Скидочная карта волонтера будет введена и доступна к получению в 2026 году, рассказал РИА Новости врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
"Ресурсный центр добровольцев сейчас прорабатывает отдельную карту для волонтеров, которая будет большим агрегатором скидочных услуг в различных местах Донецкой Народной Республики…. Это магазины, кафе, рестораны, досуг: кинотеатры, катки, все, что возможно. Где сможем - найдем как можно больше сфер и создадим условия. Наши партнеры идут на помощь говоря: "Слушайте, если у нас есть люди, которые готовы совершать добрые дела, мы готовы им в ответ помогать". То есть здесь наша задача сейчас инфраструктурно подойти к этому вопросу", - сказал Шимановский.
Он добавил, что данная карта будет введена в использование для волонтеров в 2026 году.
Партнером данной инициативы выступил "Промсвязьбанк
".