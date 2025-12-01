Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам
Wise предупредила о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ
© fotolia.com / nobeastsofierceБлокировка карты
Блокировка карты. Архивное фото
© fotolia.com / nobeastsofierce
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Британская платёжная система Wise заявила, что будет блокировать карты у россиян, если они не имеют европейского вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, сообщается на сайте компании.
"Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии. Чтобы разблокировать эти карты, вам необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии", — говорится в заявлении.
Уточняется, что уведомления об изменениях в работе платёжной системы уже были отправлены пользователям, которых могут затронуть эти ограничения.
Российские клиенты Wise должны будут ответить на это уведомление до 30 января 2026 года, приложив документы, подтверждающие их гражданство или вид на жительство.
В ноябре британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством о том, что с 1 января 2026 года, из-за обновлённых санкций, он прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или если их статус находится в процессе продления.
23 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас объявила о том, что ЕС утвердил 19-й пакет санкций против Москвы.
В России неоднократно утверждали, что страна справится с усиливающимся санкционным давлением Запада, начавшимся несколько лет назад. В Москве подчеркивали, что Запад не осмеливается признать неудачу этих санкций. В западных странах также неоднократно высказывались мнения об их неэффективности. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли значительный негативный эффект на мировую экономику. По его словам, главная цель Запада — усугубить условия жизни миллионов людей.