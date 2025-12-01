https://1prime.ru/20251201/khischenie-865094440.html

Новосибирского застройщика заподозрили в хищении 47 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 1 дек – ПРАЙМ. Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту хищения застройщиком более 47 миллионов рублей дольщиков, сообщила прокуратура Новосибирской области. "Начальник отдела следственной части следственного управления УМВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… По предварительным данным, причиненный ущерб потерпевшим оценивается в 47 миллионов рублей, ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 2022 по 2024 год неустановленные лица из числа руководителей ООО "Новый мир" обманом похитили деньги, принадлежащие участникам долевого строительства малоэтажных домов. "Сотрудники общества с ограниченной ответственностью принимали от граждан денежные средства на строительство объектов недвижимости, однако свои обязательства по условиям договоров не исполнили, до настоящего времени строительство домов не завершено", - сообщили в ведомстве. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

