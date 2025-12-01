Россия и Монголия подписали программу сотрудничества между регионами
Россия и Монголия в Иркутске подписали программу сотрудничества между регионами
Государственный флаг России. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Среднесрочная пятилетняя программа сотрудничества подписана между регионами России и Монголии на форуме в Иркутске, она включает около 70 направлений, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Первый день работы форума "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" завершился в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма.
"Монголия остается одним из ведущих партнеров Иркутской области, занимая по объемам внешнеторгового оборота девятое место среди практически 90 стран, с которыми взаимодействует наш регион. Подписана среднесрочная программа сотрудничества между регионами России и Монголии сроком на пять лет, она включает порядка 70 направлений", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Также результатом работы первого дня форума стало соглашение между правительством Иркутской области и администрацией Восточно-Гобийского аймака о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.