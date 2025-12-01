Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Среднесрочная пятилетняя программа сотрудничества подписана между регионами России и Монголии на форуме в Иркутске, она включает около 70 направлений, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Первый день работы форума "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" завершился в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма. "Монголия остается одним из ведущих партнеров Иркутской области, занимая по объемам внешнеторгового оборота девятое место среди практически 90 стран, с которыми взаимодействует наш регион. Подписана среднесрочная программа сотрудничества между регионами России и Монголии сроком на пять лет, она включает порядка 70 направлений", - написал Кобзев в Telegram-канале. Также результатом работы первого дня форума стало соглашение между правительством Иркутской области и администрацией Восточно-Гобийского аймака о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.
17:24 01.12.2025
 
Россия и Монголия подписали программу сотрудничества между регионами

Россия и Монголия в Иркутске подписали программу сотрудничества между регионами

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
ИРКУТСК, 1 дек - ПРАЙМ. Среднесрочная пятилетняя программа сотрудничества подписана между регионами России и Монголии на форуме в Иркутске, она включает около 70 направлений, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Первый день работы форума "Раскрытие потенциала торгово-промышленного сотрудничества России и Монголии" завершился в Иркутской области. В форуме принимают участие представители органов государственной власти, деловых и экспертных кругов России и Монголии. В программе мероприятия - обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспектив кооперации на евразийском пространстве, взаимодействия в сфере туризма.
"Монголия остается одним из ведущих партнеров Иркутской области, занимая по объемам внешнеторгового оборота девятое место среди практически 90 стран, с которыми взаимодействует наш регион. Подписана среднесрочная программа сотрудничества между регионами России и Монголии сроком на пять лет, она включает порядка 70 направлений", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Также результатом работы первого дня форума стало соглашение между правительством Иркутской области и администрацией Восточно-Гобийского аймака о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.
 
