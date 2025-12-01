https://1prime.ru/20251201/kompaniya-865089507.html

В Петербурге бизнесмена подозревают в хищении 800 тысяч рублей у бойца СВО

2025-12-01T10:36+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании по подозрению в том, что он выманил у участника спецоперации 800 тысяч рублей под видом услуг протезирования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 18 ноября в полицию Выборгского района Петербурга обратился участник специальной военной операции, который сообщил, что стал жертвой мошенничества. По словам заявителя, в феврале с ним на связь вышел мужчина, предложивший помощь в изготовлении современного протеза по "значительно ниже рыночной" цене. Взяв у военного 800 тысяч рублей, злоумышленник исчез, присвоив деньги. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний генеральный директор строительной компании. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой", – говорится в сообщении. Как пояснил задержанный, деньги он потратил на личные нужды. В настоящее время фигурант заключен под стражу, полиция проверяет, не причастен ли он к аналогичным эпизодам мошенничества.

