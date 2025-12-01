Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в Комсомольск-на-Амуре - 01.12.2025
"Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в Комсомольск-на-Амуре
"Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в Комсомольск-на-Амуре - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в Комсомольск-на-Амуре
ГК "Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, сообщает мэрия города. | 01.12.2025, ПРАЙМ
ХАБАРОВСК, 1 дек - ПРАЙМ. ГК "Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, сообщает мэрия города. "Первого декабря 2025 года ГК "Росводоканал" начинает операционную деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (ВиВ) в Комсомольске-на-Амуре. В рамках концессионного соглашения компания совместно с ВЭБ.РФ направит в развитие инфраструктуры свыше 350 миллиардов рублей", - сообщается на сайте мэрии. Отмечается, что Комсомольск-на-Амуре станет первым городом в России, где по проекту государственно-частного партнерства будет заменено 100% сетей водоснабжения и водоотведения. Все сотрудники водоканала сохранят рабочие места и будут обеспечены в полном объеме социальными гарантиями и льготами. По данным мэрии, администрация Хабаровского края, администрация Комсомольска-на-Амуре и ГК "Росводоканал" заключили концессионное соглашение, направленное на комплексную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города. Срок действия соглашения составит 49 лет. Объем инвестиций в первые 20 лет - более 73 миллиарда рублей. По оценкам независимой экспертизы, проведенной по заданию муниципалитета, износ водопроводных и канализационных сетей составляет от 60 до 80%, а на некоторых участках превышает 90%. За время действия соглашения планируется модернизировать 23 объекта водоснабжения и 54 водоотведения – это водозаборные сооружения, насосные станции, коллекторы и другое, разъясняет горадминистрация. Комплексная реновация объектов коммунальной инфраструктуры, включающая полную замену сетей, позволит снизить аварийность, уменьшить потери воды и улучшить экологическую ситуацию в Комсомольске-на-Амуре. Ключевым проектом по будущему соглашению станет масштабная модернизация городских очистных сооружений. Внедрение современных технологий позволит значительно повысить качество очистки сточных вод и улучшить экологическую безопасность: сократится объем сбрасываемых загрязняющих веществ, что положительно скажется на состоянии реки Амур. Сообщается также, что нынешнее положение "Горводоканала" не позволяет предприятию нормально развиваться и тем более вести модернизацию, которая остро необходима. Для этого требуется значительный объём инвестиций. Концессионер - компания "Росводоканал" - имеет достаточные возможности, чтобы такие средства вложить. Вся коммунальная инфраструктура по условиям соглашения останется в муниципальной собственности.
"Росводоканал" вложит более 350 миллиардов рублей в Комсомольск-на-Амуре

В развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре вложат более 350 млрд рублей

