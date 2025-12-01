Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/krym-865087258.html
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым - 01.12.2025, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:38+0300
2025-12-01T09:38+0300
туризм
бизнес
крым
ялта
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что турпоток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года. "Турпоток в Крым устойчиво растет на протяжении всего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники. "Во многом это результат тех усилий, которые прилагаются для продвижения круглогодичного туристского потенциала нашего региона", - подчеркнул глава республики.
крым
ялта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, крым, ялта, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, КРЫМ, ЯЛТА, Сергей Аксенов
09:38 01.12.2025
 
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Аксенов заявил о росте турпотока в Крым на протяжении всего года

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Ялта, Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что турпоток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года.
"Турпоток в Крым устойчиво растет на протяжении всего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники.
"Во многом это результат тех усилий, которые прилагаются для продвижения круглогодичного туристского потенциала нашего региона", - подчеркнул глава республики.
 
ТуризмБизнесКРЫМЯЛТАСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала