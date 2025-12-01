Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

https://1prime.ru/20251201/krym-865087258.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что турпоток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года. "Турпоток в Крым устойчиво растет на протяжении всего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники. "Во многом это результат тех усилий, которые прилагаются для продвижения круглогодичного туристского потенциала нашего региона", - подчеркнул глава республики.

