https://1prime.ru/20251201/krym-865087258.html
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым - 01.12.2025, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:38+0300
2025-12-01T09:38+0300
2025-12-01T09:38+0300
туризм
бизнес
крым
ялта
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что турпоток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года. "Турпоток в Крым устойчиво растет на протяжении всего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники. "Во многом это результат тех усилий, которые прилагаются для продвижения круглогодичного туристского потенциала нашего региона", - подчеркнул глава республики.
крым
ялта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, крым, ялта, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, КРЫМ, ЯЛТА, Сергей Аксенов
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Аксенов заявил о росте турпотока в Крым на протяжении всего года
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Туристический поток в Крым растет на протяжении всего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что турпоток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года.
"Турпоток в Крым устойчиво растет на протяжении всего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале
.
По его словам, многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники.
"Во многом это результат тех усилий, которые прилагаются для продвижения круглогодичного туристского потенциала нашего региона", - подчеркнул глава республики.