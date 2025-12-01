https://1prime.ru/20251201/kurs-865088189.html
Курс юаня растет в начале торгов
рынок
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 10,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 6 копеек, до 10,98 рубля.
