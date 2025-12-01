https://1prime.ru/20251201/kursy-865102557.html
ЦБ установил официальные курсы валют на вторник
ЦБ установил официальные курсы валют на вторник - 01.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,3 копейки - до 10,9581 рубля, доллара - на 52,57 копейки, до 77,7027 рубля, евро -... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T18:06+0300
2025-12-01T18:06+0300
2025-12-01T18:06+0300
экономика
рынок
рф
сша
банк россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,3 копейки - до 10,9581 рубля, доллара - на 52,57 копейки, до 77,7027 рубля, евро - на 47,52 копейки, до 90,3438 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251201/yuan-865096335.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия, финансы
Экономика, Рынок, РФ, США, банк Россия, Финансы
ЦБ установил официальные курсы валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,3 копейки
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,3 копейки - до 10,9581 рубля, доллара - на 52,57 копейки, до 77,7027 рубля, евро - на 47,52 копейки, до 90,3438 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю растет в первый зимний день