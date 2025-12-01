https://1prime.ru/20251201/ldpr-865088039.html

ЛДПР предложила ограничить взыскания из страховой пенсии по старости

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в законодательстве РФ специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер - не более 30%. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Изменения предлагается внести в статью 99 федерального закона "Об исполнительном производстве". Документ имеется в распоряжения РИА Новости. "Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер – не более 30%", - сказано в пояснительный записке. Отмечается, что законопроект не изменяет действующий порядок обращения взыскания по социально значимым видам требований - алиментам, возмещению вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением. Кроме того, в документе подчеркивается, что предлагаемое введение специального ограничения удержаний не затрагивает установленную законодательством систему обеспечения прав взыскателей по указанным категориям требований и обеспечивает необходимый дифференцированный подход, позволяющий одновременно учитывать интересы уязвимых должников и не снижать уровень защиты лиц, в пользу которых вынесены исполнительные документы. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить более справедливый и социально ориентированный механизм обращения взыскания, учитывающий специфику пенсионных доходов, повысит предсказуемость правоприменения и укрепит гарантии защиты минимального уровня материального обеспечения граждан пенсионного возраста.

