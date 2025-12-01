Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты - 01.12.2025
Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты
Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты - 01.12.2025, ПРАЙМ
Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты
Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T05:16+0300
2025-12-01T05:16+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". "Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года. Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%. "Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес", - обращают внимание авторы исследования.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:16 01.12.2025
 
Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты

"Платформа ОФД": мандарины за год подешевели на 15%

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%.
"Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес", - обращают внимание авторы исследования.
 
