Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты

Мандарины за год подешевели на 15% - эксперты

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". "Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года. Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%. "Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес", - обращают внимание авторы исследования.

