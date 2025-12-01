Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о налоговых отчислениях предприятий в рамках СПИК - 01.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о налоговых отчислениях предприятий в рамках СПИК
2025-12-01T10:51+0300
2025-12-01T10:51+0300
россия
финансы
рф
денис мантуров
михаил мишустин
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Налоговые отчисления российский предприятий в ходе реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК) составили более 1 триллиона рублей, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "В ходе реализации СПИКов создано порядка 42 тысяч новых рабочих мест, а суммарные налоговые отчисление предприятиями составили более 1 триллиона рублей", - сказал Мантуров. СПИК является инструментом промышленной политики для стимулирования инвестиций в промышленное производство страны. Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.
россия, финансы, рф, денис мантуров, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
10:51 01.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Налоговые отчисления российский предприятий в ходе реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК) составили более 1 триллиона рублей, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"В ходе реализации СПИКов создано порядка 42 тысяч новых рабочих мест, а суммарные налоговые отчисление предприятиями составили более 1 триллиона рублей", - сказал Мантуров.
СПИК является инструментом промышленной политики для стимулирования инвестиций в промышленное производство страны. Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.
 
РОССИЯ Финансы РФ Денис Мантуров Михаил Мишустин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
