Мантуров рассказал о налоговых отчислениях предприятий в рамках СПИК

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Налоговые отчисления российский предприятий в ходе реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК) составили более 1 триллиона рублей, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "В ходе реализации СПИКов создано порядка 42 тысяч новых рабочих мест, а суммарные налоговые отчисление предприятиями составили более 1 триллиона рублей", - сказал Мантуров. СПИК является инструментом промышленной политики для стимулирования инвестиций в промышленное производство страны. Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.

