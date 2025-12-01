https://1prime.ru/20251201/med-865086938.html
Медь дорожает в первый торговый день декабря
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в первый торговый день декабря, продолжая динамику предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,72%, до 5,3095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущую неделю котировки металла поднялись на 3,45%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,28%, до 11 189 долларов, алюминия - на 1,4%, до 2 868 долларов, стоимость цинка - на 1,34%, до 3 055 долларов. Положительную динамику котировок меди может сдерживать вышедшая статистика по промышленному сектору Китая - крупнейшему потребителю и импортеру металла. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны, по версии RatingDog (ранее Caixin), в ноябре снизился до 49,9 пункта с 50,6 пункта в ноябре при предварительной отметке в 50,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
