МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Кондратьев напомнил, что на сегодняшний день Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию. "В 2024 году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, из них 300 тысяч по электронной визе и 1 миллион - в рамках механизма безвизовых групповых туров. Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов", - сказал он. Кондратьев напомнил, что в отношении китайских туристов стоит задача увеличить турпоток до 5,5 миллиона поездок к 2030 году. "Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках Нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул он.
