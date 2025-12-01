Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз - 01.12.2025
МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз
МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз - 01.12.2025, ПРАЙМ
МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз
Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T15:04+0300
2025-12-01T15:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Кондратьев напомнил, что на сегодняшний день Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию. "В 2024 году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, из них 300 тысяч по электронной визе и 1 миллион - в рамках механизма безвизовых групповых туров. Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов", - сказал он. Кондратьев напомнил, что в отношении китайских туристов стоит задача увеличить турпоток до 5,5 миллиона поездок к 2030 году. "Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках Нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул он.
15:04 01.12.2025 (обновлено: 15:05 01.12.2025)
 
МЭР предположило, сколько туристов из КНР посетят Россию после отмены виз

МЭР ожидает, что в 2026 году Россию посетят более двух миллионов китайских туристов

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Кондратьев напомнил, что на сегодняшний день Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию.
"В 2024 году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, из них 300 тысяч по электронной визе и 1 миллион - в рамках механизма безвизовых групповых туров. Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов", - сказал он.
Кондратьев напомнил, что в отношении китайских туристов стоит задача увеличить турпоток до 5,5 миллиона поездок к 2030 году.
"Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках Нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул он.
 
