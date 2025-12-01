В Подмосковье четверо мужчин напали на домработницу, требуя миллион рублей

https://1prime.ru/20251201/million-865092838.html
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Четверо мужчин напали на домработницу и потребовали у нее миллион рублей, который она должна была украсть из коттеджа в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье, злоумышленники арестованы, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. "По предварительным данным, ночью в деревне Борки злоумышленники перелезли через забор частного дома, вскрыли входную дверь и проникли внутрь. В жилище находилась 61-летняя гражданка одной из стран СНГ. Нападавшие схватили женщину и, угрожая насилием, потребовали у нее миллион рублей. Эту сумму она должна была украсть из коттеджа в элитном поселке Горки-2, где работала домработницей", - сказала Петрова. Она отметила, что злоумышленники заставили женщину отдать им 65 тысяч рублей и паспорт, после чего скрылись на автомобиле без государственных регистрационных знаков. "Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении противоправных деяний и при поддержке Росгвардии задержали их на съемной квартире в Одинцове. Ими оказались четверо жителей Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 34 до 47 лет", – отметила Петрова. Петрова добавила, что при обыске жилья задержанных оперативники обнаружили и изъяли телефоны, рации, заготовки государственных регистрационных знаков и паспорт потерпевшей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража) и 163 УК РФ (вымогательство). Участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области.
