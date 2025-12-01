https://1prime.ru/20251201/minpromtorg-865078325.html

Минпромторг регулярно донастраивает балльную систему оценки в автопроме

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ регулярно донастраивает балльную систему оценки в автомобильной промышленности для наращивания уровня локализации, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Чтобы стимулировать наших автопроизводителей продолжать наращивать уровень локализации и использовать, собственно говоря, ту продукцию, которая выпускается на наших производствах, мы регулярно донастраиваем так называемую "балльную оценку" 719-го постановления. Эти требования из года в год повышаются, такая лесенка, постоянно прогрессирующая", - сказал министр. Алиханов отметил, что китайские автоконцерны, приходя в Россию, все больше локализуют свое производство в стране и используют российские автокомпоненты. Одним из таких производителей является Haval.

