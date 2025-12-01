Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг регулярно донастраивает балльную систему оценки в автопроме - 01.12.2025
Минпромторг регулярно донастраивает балльную систему оценки в автопроме
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ регулярно донастраивает балльную систему оценки в автомобильной промышленности для наращивания уровня локализации, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Чтобы стимулировать наших автопроизводителей продолжать наращивать уровень локализации и использовать, собственно говоря, ту продукцию, которая выпускается на наших производствах, мы регулярно донастраиваем так называемую "балльную оценку" 719-го постановления. Эти требования из года в год повышаются, такая лесенка, постоянно прогрессирующая", - сказал министр. Алиханов отметил, что китайские автоконцерны, приходя в Россию, все больше локализуют свое производство в стране и используют российские автокомпоненты. Одним из таких производителей является Haval.
промышленность, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг, haval
Промышленность, Бизнес, Экономика, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Haval
00:17 01.12.2025
 
Минпромторг регулярно донастраивает балльную систему оценки в автопроме

Алиханов: Минпромторг регулярно донастраивает балльную систему оценки в автопроме

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ регулярно донастраивает балльную систему оценки в автомобильной промышленности для наращивания уровня локализации, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Чтобы стимулировать наших автопроизводителей продолжать наращивать уровень локализации и использовать, собственно говоря, ту продукцию, которая выпускается на наших производствах, мы регулярно донастраиваем так называемую "балльную оценку" 719-го постановления. Эти требования из года в год повышаются, такая лесенка, постоянно прогрессирующая", - сказал министр.
Алиханов отметил, что китайские автоконцерны, приходя в Россию, все больше локализуют свое производство в стране и используют российские автокомпоненты. Одним из таких производителей является Haval.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесРФАнтон АлихановМинпромторгHaval
 
 
