https://1prime.ru/20251201/minpromtorg-865078394.html

Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме

Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме - 01.12.2025, ПРАЙМ

Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме

Задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

бизнес

россия

экономика

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078394.jpg?1764537447

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Что касается формата работы с нашими зарубежными партнерами, то наша задача, конечно же, - исключить в будущем повторение сценария, который произошел в 2022 году, когда иностранный партнер встает, забирает конструкторскую документацию, лишает доступа к программному обеспечению, и, по сути, останавливает работу заводов, пренебрегая всеми своими обязательствами, просто выходит с рынка, оставляя без сервиса, без снабжения запасными частями тех покупателей, которые приобретали автомобили ранее. Сейчас мы ориентируемся на собственную технологическую независимость", - сказал журналистам министр. Алиханов подчеркнул, что для всех "брошенных" автомобильных площадок найдены российские инвесторы, у которых контрольный пакет владения заводами. Таким образом, они получают права на современные технологии, которые создаются или развиваются на этих площадках, отметил глава Минпромторга.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг