Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме - 01.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Что касается формата работы с нашими зарубежными партнерами, то наша задача, конечно же, - исключить в будущем повторение сценария, который произошел в 2022 году, когда иностранный партнер встает, забирает конструкторскую документацию, лишает доступа к программному обеспечению, и, по сути, останавливает работу заводов, пренебрегая всеми своими обязательствами, просто выходит с рынка, оставляя без сервиса, без снабжения запасными частями тех покупателей, которые приобретали автомобили ранее. Сейчас мы ориентируемся на собственную технологическую независимость", - сказал журналистам министр. Алиханов подчеркнул, что для всех "брошенных" автомобильных площадок найдены российские инвесторы, у которых контрольный пакет владения заводами. Таким образом, они получают права на современные технологии, которые создаются или развиваются на этих площадках, отметил глава Минпромторга.
00:17 01.12.2025
 
Минпромторг призвал исключить повторение сценария 2022 года в автопроме

Глава Минпромторга Алиханов: РФ ориентируется на собственную технологическую независимость

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Что касается формата работы с нашими зарубежными партнерами, то наша задача, конечно же, - исключить в будущем повторение сценария, который произошел в 2022 году, когда иностранный партнер встает, забирает конструкторскую документацию, лишает доступа к программному обеспечению, и, по сути, останавливает работу заводов, пренебрегая всеми своими обязательствами, просто выходит с рынка, оставляя без сервиса, без снабжения запасными частями тех покупателей, которые приобретали автомобили ранее. Сейчас мы ориентируемся на собственную технологическую независимость", - сказал журналистам министр.
Алиханов подчеркнул, что для всех "брошенных" автомобильных площадок найдены российские инвесторы, у которых контрольный пакет владения заводами. Таким образом, они получают права на современные технологии, которые создаются или развиваются на этих площадках, отметил глава Минпромторга.
 
