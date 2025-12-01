Российский рынок акций начал зиму в умеренном плюсе

https://1prime.ru/20251201/mosbirzha-865094899.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника остается в плюсе, несмотря на активность "медведей", повысивших волатильность и на время уводивших индекс к снижению, но покупатели могут ослабить активность, поскольку для движения вверх необходимы позитивные новости, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 13.04 мск повышается на 0,4%, до 2687,2 пункта, а диапазон колебаний на сессии составляет 2662,86-2698,41 пункта. В частности, дорожают бумаги НЛМК (+2,8%), "Новатэка" (+1,7%), "Русала" (+1,6%). Дешевеют бумаги "Магнита" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Дом.РФ" (-0,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,2%). В целом рынок, тяготевший к росту и в ходе малоликвидных сессий в эти выходные, не только снял локальную перепроданность, но и в значительной степени уже заложил в оценки позитивные новости с международной арены, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Новые значимые новости появятся, скорее, завтра-послезавтра, и вероятно, покупатели ослабят активность в начале недели, а индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2650-2730 пунктов, не исключает он. С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи "уперся" в зону сопротивления 2680-2700 пунктов, пробой которой откроет дорогу на рост к локальным максимумам октября – около 2760 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Однако для такого движения нужен дополнительный позитив", - заключает он.

