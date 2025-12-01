https://1prime.ru/20251201/moshennichestvo-865097637.html

Продюсеру "Ласкового мая" могут предъявить еще один эпизод мошенничества

Продюсеру "Ласкового мая" могут предъявить еще один эпизод мошенничества - 01.12.2025, ПРАЙМ

Продюсеру "Ласкового мая" могут предъявить еще один эпизод мошенничества

Следствие может предъявить ещё один эпизод мошенничества продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, если выяснится, что его договор с певцом Юрием Шатуновым тоже... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T15:34+0300

2025-12-01T15:34+0300

2025-12-01T15:34+0300

бизнес

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Следствие может предъявить ещё один эпизод мошенничества продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, если выяснится, что его договор с певцом Юрием Шатуновым тоже был поддельным, сообщил РИА Новости информированный источник. "Если в случае проведенной проверки будет установлен факт мошенничества касаемо заключения договора между Разиным и Шатуновым, то Разину могут предъявить ещё один эпизод", - сказал собеседник агентства. Содержание договора источник не уточнил. Информацию о возможном появлении нового эпизода не исключила в беседе с РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы вдовы Юрия Шатунова. Она также сообщила, что в рамках дела следователи допросили бывшего водителя Разина. Как ранее РИА Новости сообщила адвокат, уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова - автора песен "Ласкового мая". Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф