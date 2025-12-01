МТС зафиксировала рекордные 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту

https://1prime.ru/20251201/mts-865082590.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в возрасте 40 лет с семьей и детьми, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Краснодаре: человеку позвонили 7 126 раз. При этом сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки. Целью мошенников стала женщина 41 года, у которой есть семья и двое детей", - сообщил он. По словам эксперта, звонки женщине стали поступать с начала ноября, в преддверии больших распродаж. В среднем ей поступало по 20 звонков в день, а пик мошеннической активности пришелся на "черную пятницу" с 28 по 29 ноября. Большая часть нежелательных звонков совершалась преимущественно вечером, ночью и ранним утром с 18:00 по 9:00. Он отметил, что основной массив нежелательных звонков был связан с коллекторами: мошенники хотели с помощью угроз и методов психологического давления получить деньги у потенциальной жертвы.

