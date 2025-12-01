https://1prime.ru/20251201/nato-865081285.html

В НАТО предложили нанести упреждающий удар по России

В НАТО предложили нанести упреждающий удар по России - 01.12.2025, ПРАЙМ

В НАТО предложили нанести упреждающий удар по России

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T03:07+0300

2025-12-01T03:07+0300

2025-12-01T03:07+0300

экономика

общество

мировая экономика

рф

москва

европа

владимир путин

такер карлсон

нато

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865081285.jpg?1764547623

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса, сообщает газета Financial Times, которой он дал комментарий. "Драгоне заявил, что "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", - пишет издание. Драгоне подчеркнул, что такой сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО, и добавил, что существуют юридические вопросы относительно такого потенциального шага. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

рф

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, москва, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, financial times