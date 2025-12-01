Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе дерзко высказались о планах НАТО ударить по России - 01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/nato-865107645.html
На Западе дерзко высказались о планах НАТО ударить по России
На Западе дерзко высказались о планах НАТО ударить по России - 01.12.2025, ПРАЙМ
На Западе дерзко высказались о планах НАТО ударить по России
Журналист Томас Фази подверг критике заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом нанесения... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T22:56+0300
2025-12-01T22:56+0300
россия
запад
украина
москва
мария захарова
владимир путин
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82186/25/821862525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ca37e7dbaf54fff1e24b8b188cf77e2.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази подверг критике заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом нанесения упреждающего удара по России."Абсолютное безумие. И, кстати, Запад уже наносит по России удары, потому что любые действия Украины против российской территории возможны лишь благодаря технической и логистической поддержке Запада", — отметил он в соцсети X. Ранее адмирал Каво Драгоне сообщил газете Times о возможности рассмотрения такого удара на фоне предполагаемых действий России против альянса. По его мнению, "упреждающий удар" можно квалифицировать как "оборонительное действие". Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления НАТО о возможных атаках на Россию — это попытка подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине. По её словам, высказывания Драгоне подчеркнули фиктивность "исключительно оборонительного" характера альянса и усилили конфронтацию на фоне разгорающейся антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственное действие, демонстрирующее готовность НАТО продолжать усиливать эскалацию, подчеркнула Захарова. Президент России Владимир Путин объяснял, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают своё население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
запад
украина
москва
россия, запад, украина, москва, мария захарова, владимир путин, нато, мид
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, МОСКВА, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, МИД
22:56 01.12.2025
 
На Западе дерзко высказались о планах НАТО ударить по России

Фази осудил слова адмирала НАТО Каво Драгоне об упреждающем ударе по России

© РИА Новости . Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкВоенные НАТО
Военные НАТО - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Военные НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази подверг критике заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом нанесения упреждающего удара по России.
"Абсолютное безумие. И, кстати, Запад уже наносит по России удары, потому что любые действия Украины против российской территории возможны лишь благодаря технической и логистической поддержке Запада", — отметил он в соцсети X.
Ранее адмирал Каво Драгоне сообщил газете Times о возможности рассмотрения такого удара на фоне предполагаемых действий России против альянса. По его мнению, "упреждающий удар" можно квалифицировать как "оборонительное действие".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления НАТО о возможных атаках на Россию — это попытка подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине. По её словам, высказывания Драгоне подчеркнули фиктивность "исключительно оборонительного" характера альянса и усилили конфронтацию на фоне разгорающейся антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственное действие, демонстрирующее готовность НАТО продолжать усиливать эскалацию, подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин объяснял, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают своё население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
РОССИЯЗАПАДУКРАИНАМОСКВАМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОМИД
 
 
