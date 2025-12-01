https://1prime.ru/20251201/ndfl-865094235.html
В ГД одобрили проект об освобождении от НДФЛ при продаже ценных бумаг
2025-12-01T12:44+0300
2025-12-01T12:44+0300
2025-12-01T12:44+0300
рынок
акции
финансы
рф
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
рынок, акции, финансы, рф, госдума, дума
Рынок, Акции, Финансы, РФ, Госдума, Дума
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных компаний. На рассмотрение Думы его планируется вынести 4 декабря.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на российском фондовом рынке для граждан.
Сейчас доходы физлиц от реализации акций высокотехнологичного сектора экономики, которыми они владели не менее одного года, освобождаются от НДФЛ. При этом капитализация эмитента не должна превышать 75 миллиардов рублей.
Однако из-за существующего порядка определения капитализации (в течение первой недели организованных торгов) акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не подпадают под эту налоговую льготу.
В результате инвесторы, которые приобрели акции высокотехнологичных компаний в ходе IPO, не могут воспользоваться льготой, в отличие от тех, кто приобрел эти же бумаги позднее в ходе их вторичного обращения.
Законопроект уточняет, что для применения освобождения от НДФЛ будет достаточно, чтобы ценные бумаги были отнесены к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней, предшествующих дате их реализации или погашения. Это позволит распространить эту льготу на инвесторов, которые приобретают акции на этапе IPO.
Кроме того, уточняются условия исчисления срока владения ценными бумагами для освобождения от НДФЛ доходов от реализации бумаг, которыми инвесторы владели более пяти лет. В непрерывный срок их нахождения в собственности налогоплательщика теперь будет включаться и срок, на который бумаги были предоставлены по договорам займа или репо.
Сейчас широко распространена практика предоставления ценных бумаг по договорам займа или репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. Но в этом случае срок владения данными бумагами прерывается, что дестимулирует долгосрочные инвестиции частных инвесторов, а для рынка - негативно влияет на его ликвидность, следует из пояснительной записки.
Правительство РФ
поддерживает принятие законопроекта.